>>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/kOQejhy](https://cutt.ly/kOQejhy) « Lou fait partie des êtres lunaires, cette partie de la population qui possède de puissants pouvoirs et dirige le monde, ayant réduit en esclavage le reste de l’humanité. Fille du roi de Rocdilley, Lou ne veut pas de la vie de barbarie à laquelle elle est destinée. Quand elle refuse de tuer un rebelle, elle sait qu’une seule alternative s’ouvre à elle, la fuite ou la mort. Premier roman. » ©Electre 2022 La séance de dédicace aura lieu dans le respect des règles sanitaires. Passe vaccinal et port du masque obligatoires.

Venez rencontrer Laëtitia Lajoinie lors d’une séance de dédicace de son livre « Lou et le pouvoir de la Lune » aux éditions Michel Lafon. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

