Dédicace de la bd MENJI ET LE SERPENT-DRAGON livrerie des jacobins Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Dédicace de la bd MENJI ET LE SERPENT-DRAGON livrerie des jacobins, 19 février 2022, Rennes. Dédicace de la bd MENJI ET LE SERPENT-DRAGON

livrerie des jacobins, le samedi 19 février à 15:00

MENJI et le Serpent-Dragon de Mathieu Demore & Fabien Grolleau , éd. Dargaud (1er tome le 4 février) Une aventure initiatique farfelue et drôle, entre Gumball et Kung Fu Panda ! Un univers gai et coloré, un scénario habile et entraînant, des personnages hilarants à la sauce samouraï, des créatures mythologiques …et tout plein de ninjas !! Passez à l’attaque, et chevauchez le Serpent-Dragon Pour tous les petits rônins, dès 8 ans [https://youtu.be/KV0iaJLLIkk](https://youtu.be/KV0iaJLLIkk)

entrée libre

Rencontre-dédicace avec Mathieu DEMORE pour sa bd MENJI ET LE SERPENT-DRAGON livrerie des jacobins 5 rue d’échange rennes Rennes Centre Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T15:00:00 2022-02-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu livrerie des jacobins Adresse 5 rue d'échange rennes Ville Rennes lieuville livrerie des jacobins Rennes Departement Ille-et-Vilaine

livrerie des jacobins Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Dédicace de la bd MENJI ET LE SERPENT-DRAGON livrerie des jacobins 2022-02-19 was last modified: by Dédicace de la bd MENJI ET LE SERPENT-DRAGON livrerie des jacobins livrerie des jacobins 19 février 2022 Livrerie des Jacobins Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine