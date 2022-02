Dédicace de Killoffer Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

>>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/ROQqX1G](https://cutt.ly/ROQqX1G) « Le dessinateur se met en scène dans un monde ultratechnologisé où les robots domestiques sont nombreux. Il interroge l’attachement de l’homme à ces machines alors que leur obsolescence est programmée. » ©Electre 2022 La séance de dédicace aura lieu dans le respect des règles sanitaires. Passe vaccinal et port du masque obligatoires.

Entrée libre, passe vaccinal et port du masque obligatoires

Venez rencontrer Patrice Killoffer lors d’une séance de dédicace de son livre « Killoffer en chair et en fer » aux éditions Casterman. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

