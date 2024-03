Dédicace de Justine Dupont et Baptiste Levrier Station Ausone Bordeaux, samedi 20 avril 2024.

Dédicace de Justine Dupont et Baptiste Levrier Venez rencontrer Justine Dupont et Baptiste Levrier lors d’une séance de dédicace de son livre « Le guide pour apprendre et progresser » aux éditions Paulsen jeunesse. Samedi 20 avril, 15h00 Station Ausone

Retrouvez le livre : https://urlz.fr/pVKo

« Un guide pratique et ludique pour s’initier au surf. » ©Electre 2024

Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat.

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine