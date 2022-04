Dédicace de Jean-Paul Abadie Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées Vic-en-Bigorre Jean-Paul Abadie sera à la médiathèque de Vic-en-Bigorre pour présenter et dédicacer son dernier livre en auto édition: “Jean le dernier paysan face aux Pyrénées”.

Après “Les Hautes-Pyrénées de mes grands-parents” et “Le sport dans les Pyrénées de mes grands-parents”, l’historien continue à nous faire revivre l’évolution de la France rurale depuis le XIXème siècle jusqu’à l’an 2000. Un beau cadeau pour les amateurs d’histoire locale! +33 5 62 43 05 25 Médiathèque Médiathèque de Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre

