Samedi 23 avril

Samedi 23 avril, de 9H à 12H, Jean-Paul Abadie sera à la médiathèque de Vic-en-Bigorre pour présenter et dédicacer son dernier livre en auto édition: “Jean le dernier paysan face aux Pyrénées”.

Entrée libre

Médiathèque de Vic quai rossignol 65500 Vic-en-Bigorre

