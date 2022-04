Dédicace de Jean-François Vivier Chartres, 7 mai 2022, Chartres.

Dédicace de Jean-François Vivier Chartres

Chartres Eure-et-Loir

C’est son épouse Anaïs de Sonis, qui raconte au fil des pages, comment ce militaire, profondément chrétien, a, tout au long de sa vie, appliqué ses convictions à ses actes.

Sa vie spirituelle a rejailli dans toutes les circonstances aussi bien dans la vie familiale jonchée d’épreuves que dans sa carrière militaire.

La renommée et la mémoire de ce général se sont rapidement développées : on l’invoquait comme chef, comme père de famille et comme chrétien.

Sa sainteté devrait être reconnue : un procès en béatification, demandé après sa mort, par l’évêque de Chartres, est en cours.

Après avoir présenté la vie de plusieurs grandes figures chrétiennes, comme Franck Stock ou Maximilien Kolbe, il s’est intéressé au Général de Sonis, connu en Eure et Loir par sa participation à la bataille de Loigny en 1870.

