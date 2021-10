Hourtin Hourtin Gironde, Hourtin Dédicace de Jean-François Soors Hourtin Hourtin Catégories d’évènement: Gironde

Hourtin

Dédicace de Jean-François Soors Hourtin, 21 octobre 2021, Hourtin. Dédicace de Jean-François Soors 2021-10-21 09:30:00 – 2021-10-21 12:30:00 Librairie Luluberlue 14 place de l’église

Hourtin Gironde Hourtin Présentation et dédicace du livre “Coup de Foudre à Lachanau” de Jean-François Soors à la librairie Luluberlue. Présentation et dédicace du livre “Coup de Foudre à Lachanau” de Jean-François Soors à la librairie Luluberlue. +33 5 56 41 30 71 Présentation et dédicace du livre “Coup de Foudre à Lachanau” de Jean-François Soors à la librairie Luluberlue. dernière mise à jour : 2021-10-16 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Hourtin Autres Lieu Hourtin Adresse Librairie Luluberlue 14 place de l'église Ville Hourtin lieuville 45.18552#-1.05843