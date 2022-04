Dédicace de Jean-François Masson Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2022-04-20 09:15:00 – 2022-04-20 12:30:00 Maison de la Presse 23, place Foch

Plouha Côtes d’Armor Jean-François Masson dédicacera son thriller “L’improbable retour”.

Le cargo mixte Mascareignes, avec passagers à bord, fait route via le canal de Suez. Ce voyage présumé paisible prendra des tournures tortueuses et dramatiques (passager clandestin, drogues, mœurs, crimes…) masson.jean-francois@wanadoo.fr +33 6 27 39 74 94 Jean-François Masson dédicacera son thriller “L’improbable retour”.

Jean-François Masson dédicacera son thriller "L'improbable retour".

Le cargo mixte Mascareignes, avec passagers à bord, fait route via le canal de Suez. Ce voyage présumé paisible prendra des tournures tortueuses et dramatiques (passager clandestin, drogues, mœurs, crimes…)

