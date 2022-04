Dédicace de Guillaume Meurice Librairie Mollat Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Dédicace de Guillaume Meurice Librairie Mollat, 6 mai 2022, Bordeaux. Dédicace de Guillaume Meurice

Librairie Mollat, le vendredi 6 mai à 16:00

>>> Rendez-vous dès 16 heures à la librairie. >>> Retrouvez le livre : [[https://cutt.ly/OFTtNyU](https://cutt.ly/OFTtNyU)](https://cutt.ly/OFTtNyU) “Compilation de chroniques radiophoniques pour l’émission Par Jupiter grâce auxquelles l’humoriste dresse un état des lieux de la société française. Il interroge des inconnus et des personnalités politiques à partir de thèmes d’actualité et décrypte leur réponse, révélant que chaque mot témoigne d’une peur, d’une attente ou d’une certitude. Des encadrés évoquent les coulisses de ses reportages.” ©Electre 2022 Venez rencontrer Guillaume Meurice lors d’une séance de dédicace de son livre “Les vraies gens : sociologie de trottoir” aux éditions JC Lattès. Librairie Mollat 89 rue Porte Dijeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T16:00:00 2022-05-06T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Librairie Mollat Adresse 89 rue Porte Dijeaux Ville Bordeaux lieuville Librairie Mollat Bordeaux Departement Gironde

Librairie Mollat Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Dédicace de Guillaume Meurice Librairie Mollat 2022-05-06 was last modified: by Dédicace de Guillaume Meurice Librairie Mollat Librairie Mollat 6 mai 2022 bordeaux Librairie Mollat Bordeaux

Bordeaux Gironde