Finistere Grégory Taane est kinésithérapeute à Belle-Île-en-Mer. Il est aussi magnétiseur. Esprit carré, formé à la rationalité scientifique, marié à une médecin, il se perçoit aujourd’hui comme un intermédiaire bienveillant qui aide les patients à se soigner, sans magie ni superpouvoir, grâce à une énergie qu’il capte et retransmet. Un apprentissage semé de doutes et d’émerveillements que Gregory Taane accepte de décrire, sans fards, dans ce livre. +33 2 98 44 88 68 Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest

