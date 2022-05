Dédicace de Frédérique Le Romancer Lannion, 7 mai 2022, Lannion.

Dédicace de Frédérique Le Romancer Librairie Gwarlan 19 rue du chapelier Lannion

2022-05-07 – 2022-05-07 Librairie Gwarlan 19 rue du chapelier

Lannion Côtes d’Armor

Frédérique Le Romancer a déjà signé un premier livre feel-good fort plaisant « 3 bis, rue Riquet ». Aujourd’hui elle récidive avec un roman revigorant, « La méthode Molotov » édité chez Michel Lafon.

Un roman haut en couleur écrit à quatre mains avec la romancière Frédérique Martin.

Ce texte rocambolesque invite à faire la connaissance de Pétronille qui étouffe dans son rôle de mère, de femme, toujours disponible pour les autres. Alors Pétronille s’énerve, prend le large à bord de sa Mini, en laissant mari et enfants derrière elle. Qu’ils se débrouillent ! Mais à la nuit tombée, c’est la panne sèche au milieu de nulle part.

Sa rencontre avec Jeanne, quasi-octogénaire, qui dirige un lieu d’accueil pour les âmes en détresse en pleine nature est pour le moins … explosive !

Entre celle qui tourne en rond et celle qui est revenue de tout, l’amitié n’a rien d’évident. Si on y ajoute La Molotov et une galerie de personnages aussi familiers que fantaisistes, on savoure … un hymne à la vie et à la liberté !

+33 2 96 37 40 53

Frédérique Le Romancer a déjà signé un premier livre feel-good fort plaisant « 3 bis, rue Riquet ». Aujourd’hui elle récidive avec un roman revigorant, « La méthode Molotov » édité chez Michel Lafon.

Un roman haut en couleur écrit à quatre mains avec la romancière Frédérique Martin.

Ce texte rocambolesque invite à faire la connaissance de Pétronille qui étouffe dans son rôle de mère, de femme, toujours disponible pour les autres. Alors Pétronille s’énerve, prend le large à bord de sa Mini, en laissant mari et enfants derrière elle. Qu’ils se débrouillent ! Mais à la nuit tombée, c’est la panne sèche au milieu de nulle part.

Sa rencontre avec Jeanne, quasi-octogénaire, qui dirige un lieu d’accueil pour les âmes en détresse en pleine nature est pour le moins … explosive !

Entre celle qui tourne en rond et celle qui est revenue de tout, l’amitié n’a rien d’évident. Si on y ajoute La Molotov et une galerie de personnages aussi familiers que fantaisistes, on savoure … un hymne à la vie et à la liberté !

Librairie Gwarlan 19 rue du chapelier Lannion

dernière mise à jour : 2022-05-02 par