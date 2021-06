Dédicace de Fabien Delettres Lannion, 19 juin 2021-19 juin 2021, Lannion.

Dédicace de Fabien Delettres 2021-06-19 – 2021-06-19 Librairie Gwalarn 15 Rue des Chapeliers

Lannion 22300

La librairie accueille Fabien Delettres pour la sortie de « Tout est bon dans le Breton ».

Voici enfin l’ouvrage que tout le monde en Bretagne attendait. Tout y est, absolument tout ce qu’il est fondamental de connaître sur notre belle région et, surtout, sur ses incomparables habitants. Un bel album qui, disons-le tout de suite, va vite devenir indispensable dans tout foyer breton digne de ce nom.

Ajoutons que ce livre est magnifiquement illustré par Jack Domon et Alteau, qu’il est publié par les éditions Casa et que son prix est de 14,95€.

librairie.gwalarn@wanadoo.fr +33 2 96 37 40 53

