Dédicace de Coralie Caulier « Les 12 travaux de Pernille »

20 Grande Rue Château-Thierry

2022-07-09

À l'occasion de la dédicace de Coralie Caulier, venez découvrir ce livre et son auteur, le 9 juillet à la Librairie des Fables de Château-Thierry. Le point commun entre Hercule et Pernille ? La jupette bien sûr ! Pernille, héroïne des temps modernes sait que son temps est compté. Qu'à cela ne tienne, cela ne l'empêchera pas de mener à bien tout ce qu'elle décide de mener, et tant pis pour la maladie ! Résolument positif, lumineux et punchy, un compte à rebours où sur la ligne d'arrivée, Pernille sera gagnante.

