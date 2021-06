Lannion Lannion Côtes-d'Armor, Lannion Dédicace de Claude Thomas et Marie Le Gall Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Dédicace de Claude Thomas et Marie Le Gall Lannion, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Lannion. Dédicace de Claude Thomas et Marie Le Gall 2021-07-03 10:00:00 – 2021-07-03 13:00:00 Librairie Gwalarn 15 Rue des Chapeliers

Lannion Côtes d’Armor Les éditions Goater viennent de publier Femmes de lettres en Bretagne, ouvrage collectif dont Claude Thomas a écrit de nombreuses notices. Un sacré travail a été réalisé pour arriver à cette somme dans laquelle sont présentées près de 250 autrices de Bretagne, du XIIe siècle à nos jours. Voici donc un bel ouvrage illustré de presque 400 pages dans lequel vous trouverez certes des noms connus, mais aussi beaucoup de noms qui le sont moins…

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Étiquettes évènement : Autres Lieu Lannion Adresse Librairie Gwalarn 15 Rue des Chapeliers Ville Lannion lieuville 48.73247#-3.45765