Dédicace de Claire Connan Maison de la Presse, 22 février 2023, Plouha .

Dédicace de Claire Connan

23, place Foch Maison de la Presse Plouha Cotes-d’Armor Maison de la Presse 23, place Foch

2023-02-22 – 2023-02-22

Maison de la Presse 23, place Foch

Plouha

Cotes-d’Armor

Claire Connan sera en dédicace à la maison de la presse pour ses deux romans policiers « Le corbeau des lavoirs » et « Les foudres du Jaudy », une saga familiale « Graine d’écume » et un roman jeunesse « Tina, Tino et le manoir aux secrets » (7-12 ans). Elle vous présentera également sa nouveauté tout juste publiée : « Graine d’écume » tome III « Les chimères du Trieux ». Dans ce dernier roman, trois femmes se retrouvent au cœur d’une course éperdue pour sauver un nourrisson.

Narratrice de cette histoire, la pétillante Éléonore, de nouveau en proie à des visions fantastiques, reprend en main, parfaite cavalière, les rênes de sa vie. Rose, sa mère, part de Cesson sur les traces de son père, réfugié espagnol. Nous suivons sa quête jusqu’en Espagne au travers des lettres qu’elle écrit à ses enfants. Caroline, de retour chez ses parents à Cherbourg et confrontée à ses origines irlandaises, nous confie les secrets de son journal intime. À la croisée de leurs chemins, entre Loguivy-de-la-Mer, l’archipel de Bréhat et les rives du Trieux, se joue le destin de leur famille. Dans ce troisième et dernier volet de sa saga familiale Graine d’écume, Claire Connan plonge une nouvelle fois le lecteur entre réel et imaginaire au cœur de l’Histoire bretonne et de ses légendes, mêlant habilement suspense, poésie, émotion et tendresse…

Lapressedeplouha22@orange.fr +33 2 96 20 24 84 http://claireconnanauteur.monsite-orange.fr/

Maison de la Presse 23, place Foch Plouha

dernière mise à jour : 2023-02-16 par