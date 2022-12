Dédicace de Claire Connan Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat Catégories d’évènement: Châtelaudren-Plouagat

Côtes-d'Armor

Dédicace de Claire Connan 13, Place de la République Maion de la Presse Châtelaudren-Plouagat Côtes-d'Armor

2022-12-19 10:00:00 – 2022-12-19 12:30:00

2022-12-19 10:00:00 – 2022-12-19 12:30:00

Maion de la Presse 13, Place de la République

Châtelaudren-Plouagat

Côtes-d’Armor Claire Connan vient dédicacer ses 2 romans policiers « Le corbeau des lavoirs », « Les foudres du Jaudy », sa saga familiale « Graine d’écume » – dont le tome 1 est « La malédiction de Saint-Budoc » et le tome II « Le manuscrit de l’île verte » vient de sortir – et le roman jeunesse « Tina, Tino et Le manoir aux secrets » (7-12 ans). Claire Connan est née en 1960 à Cherbourg. Depuis plus de trente ans, elle vit à Paimpol. Professeure des écoles à la retraite, elle partage son temps entre petits-enfants, danse et… écriture. Auteure de « Graine d’écume », une saga familiale empreinte de légendaire breton, et adaptatrice de contes, elle a débuté en 2021 une série policière. +33 6 79 55 13 92 http://bit.ly/3YdqbFB Maion de la Presse 13, Place de la République Châtelaudren-Plouagat

