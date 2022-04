Dédicace de Christian Kermoal Lannion, 5 mai 2022, Lannion.

Dédicace de Christian Kermoal Librairie Gwarlan 15 rue des Chapeliers Lannion

2022-05-05 – 2022-05-05 Librairie Gwarlan 15 rue des Chapeliers

Lannion Côtes d’Armor

Bien connu des Trégorrois et encore plus des Trécorrois, Christian est docteur en histoire et auteur entre autres des livres Les notables du Trégor (aux éditions Presses universitaires de Rennes) et Julienne Gourvil, une domestique de campagne face à ses maîtres (aux éditions à l’Ombre des Mots).

Son dernier livre, qu’il viendra donc dédicacer, est d’une toute autre veine puisqu’il s’agit de souvenirs personnels. Le livre s’intitule Dans la rue de mon père. Cette rue, c’est la rue Ernest Renan de Tréguier. Dans de cours chapitres, Christian raconte de façon savoureuse ses souvenirs de jeunesse, avec humour et aussi parfois avec gravité.

Ce livre est publié par les éditions à l’Ombre des Mots, son prix est de 12 €.

