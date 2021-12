Penmarch Penmarch Finistère, Penmarc'h Dédicace de Caroline LE RHUN – Horizons Obscurs Penmarch Penmarch Catégories d’évènement: Finistère

Penmarc'h

Dédicace de Caroline LE RHUN – Horizons Obscurs Penmarch, 19 décembre 2021, Penmarch. Dédicace de Caroline LE RHUN – Horizons Obscurs Pointe de Penmarc’h Le Comptoir d’Eckmühl Penmarch

2021-12-19 14:30:00 – 2021-12-19 18:30:00 Pointe de Penmarc’h Le Comptoir d’Eckmühl

Penmarch Finistère Penmarch Caroline Le Rhun vient de sortir son 3ème tome : une enquête maritime pour un roman passionnant, où elle aborde les problématiques liées aux énergies nouvelles : éoliennes offshore, extraction de gaz… 240 pages d’enquêtes qui nous font voyager de Brest à Bréhat, en passant par le Japon. » +33 6 75 98 07 01 http://www.comptoir-eckmuhl.com/ Caroline Le Rhun vient de sortir son 3ème tome : une enquête maritime pour un roman passionnant, où elle aborde les problématiques liées aux énergies nouvelles : éoliennes offshore, extraction de gaz… 240 pages d’enquêtes qui nous font voyager de Brest à Bréhat, en passant par le Japon. » Pointe de Penmarc’h Le Comptoir d’Eckmühl Penmarch

dernière mise à jour : 2021-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Penmarc'h Autres Lieu Penmarch Adresse Pointe de Penmarc'h Le Comptoir d'Eckmühl Ville Penmarch lieuville Pointe de Penmarc'h Le Comptoir d'Eckmühl Penmarch