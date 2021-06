Renaison Renaison Loire, Renaison Dédicace de C Jean Paul Nomade et Jean Gilbert Renaison Renaison Catégories d’évènement: Loire

Dédicace de C Jean Paul Nomade et Jean Gilbert 2021-06-12 10:00:00 10:00:00 – 2021-06-12 12:30:00 12:30:00 Librairie Ballansat – Maison de la Presse 69 rue de Gruyères

Renaison Loire Renaison Jean Paul Nomade et Jean Gilbert seront présents à la Librairie

pour vous présenter le livre » Jean Gilbert «

Jean Paul Nomade et Jean Gilbert seront présents à la Librairie

pour vous présenter le livre » Jean Gilbert «

Français Libre engagé à 18 ans, dans la 1er DFL, Récit de vie et témoignages mdpballansat@orange.fr +33 4 77 64 44 09 https://mdp-ballansat.com/

pour vous présenter le livre » Jean Gilbert «

Français Libre engagé à 18 ans, dans la 1er DFL, Récit de vie et témoignages

