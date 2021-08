Dédicace de Bob Garcia Bénodet, 24 août 2021, Bénodet.

Dédicace de Bob Garcia 2021-08-24 – 2021-08-24

Bénodet Finistère Bénodet

Dédicace à la Librairie de la Plage. Auteur d’une trentaine de polars et d’essais sur la littérature policière, le jazz ou encore Tintin, le tintinophile Bob Garcia est un spécialiste de course automobile, accrédité par les instances sportives pour couvrir plusieurs épreuves reines de l’endurance dont les 24 Heures du Mans et les 6 Heures de Spa-Francorchamps WEC.

Il présentera les deux ouvrages suivants :

– Collisions (édition RING)

Ces dix destins célèbres ont un point commun : ils ont tous été brisés par un tragique accident de voiture. Racontés comme jamais et exposés par de nouveaux détails révélés ici pour la première fois, Collisions livre un récit inédit au cœur des minutes cruciales qui ont stoppé ces dix icônes mondiales.

L’acteur mythique James Dean, la danseuse Isadora Duncan, l’écrivain Albert Camus, l’actrice et chanteuse Jayne Mansfield, la star du rock Eddie Cochran, les pilotes Bruce McLaren et Ayrton Senna, les princesses Diana Spencer et Grace Kelly, Paul Walker, l’acteur vedette de la saga Fast and Furious. Les enquêtes de Collisions ont nécessité de longs voyages et de longues recherches, difficiles et complexes. Certains faits exposés ici sont rigoureusement absents de toute biographie ou récit d’accidents.

Avant de mourir brisées dans l’acier cinétique, ces dix légendes ont toutes subi de lourds traumatismes dans l’enfance ou l’adolescence dont ils se sont relevés avec bravoure. Isadora Duncan perd ses deux enfants dans un accident de voiture. Albert Camus est condamné à vivre avec une tuberculose incurable qui peut le tuer d’un jour à l’autre. Bruce MacLaren souffre le martyre toute sa vie à cause d’un problème de nécrose osseuse pour lequel il n’existe aucun remède. Même Ayrton Senna doit surmonter une paralysie faciale qui aurait empêché n’importe quel pilote de courir. Tous ont puisé leur force et leur fureur de vivre dans leurs souffrances. Leurs destins pourraient se résumer au titre chanté par Eddie Cochran « Live Fast, Love Hard, Die Young ».

-L’affaire Mina Marten (Sherlock Holmes contre Conan Doyle) aux éditions “La Mécanique Générale”

L’histoire véridique d’une affaire criminelle monstrueuse qui a bouleversé l’Angleterre victorienne

Lors d’une expérience extrême et dangereuse, Arthur Conan Doyle – l’agent littéraire du docteur Watson – exhorte la médium Mina Marten à résoudre des affaires criminelles.

Londres retient son souffle au fil des révélations.

Dans un terrible affrontement avec Doyle, Sherlock Holmes tente en vain de prouver la mystification.

Un récit hypnotique et terrifiant, où la tension croît au fil des pages jusqu’à la chute inouïe, au-delà de la raison.

Inspiré de l’authentique « crime de la grange rouge » relaté par Conan Doyle lui-même dans ses mémoires.

+33 2 98 57 17 98

Dédicace à la Librairie de la Plage. Auteur d’une trentaine de polars et d’essais sur la littérature policière, le jazz ou encore Tintin, le tintinophile Bob Garcia est un spécialiste de course automobile, accrédité par les instances sportives pour couvrir plusieurs épreuves reines de l’endurance dont les 24 Heures du Mans et les 6 Heures de Spa-Francorchamps WEC.

Il présentera les deux ouvrages suivants :

– Collisions (édition RING)

Ces dix destins célèbres ont un point commun : ils ont tous été brisés par un tragique accident de voiture. Racontés comme jamais et exposés par de nouveaux détails révélés ici pour la première fois, Collisions livre un récit inédit au cœur des minutes cruciales qui ont stoppé ces dix icônes mondiales.

L’acteur mythique James Dean, la danseuse Isadora Duncan, l’écrivain Albert Camus, l’actrice et chanteuse Jayne Mansfield, la star du rock Eddie Cochran, les pilotes Bruce McLaren et Ayrton Senna, les princesses Diana Spencer et Grace Kelly, Paul Walker, l’acteur vedette de la saga Fast and Furious. Les enquêtes de Collisions ont nécessité de longs voyages et de longues recherches, difficiles et complexes. Certains faits exposés ici sont rigoureusement absents de toute biographie ou récit d’accidents.

Avant de mourir brisées dans l’acier cinétique, ces dix légendes ont toutes subi de lourds traumatismes dans l’enfance ou l’adolescence dont ils se sont relevés avec bravoure. Isadora Duncan perd ses deux enfants dans un accident de voiture. Albert Camus est condamné à vivre avec une tuberculose incurable qui peut le tuer d’un jour à l’autre. Bruce MacLaren souffre le martyre toute sa vie à cause d’un problème de nécrose osseuse pour lequel il n’existe aucun remède. Même Ayrton Senna doit surmonter une paralysie faciale qui aurait empêché n’importe quel pilote de courir. Tous ont puisé leur force et leur fureur de vivre dans leurs souffrances. Leurs destins pourraient se résumer au titre chanté par Eddie Cochran « Live Fast, Love Hard, Die Young ».

-L’affaire Mina Marten (Sherlock Holmes contre Conan Doyle) aux éditions “La Mécanique Générale”

L’histoire véridique d’une affaire criminelle monstrueuse qui a bouleversé l’Angleterre victorienne

Lors d’une expérience extrême et dangereuse, Arthur Conan Doyle – l’agent littéraire du docteur Watson – exhorte la médium Mina Marten à résoudre des affaires criminelles.

Londres retient son souffle au fil des révélations.

Dans un terrible affrontement avec Doyle, Sherlock Holmes tente en vain de prouver la mystification.

Un récit hypnotique et terrifiant, où la tension croît au fil des pages jusqu’à la chute inouïe, au-delà de la raison.

Inspiré de l’authentique « crime de la grange rouge » relaté par Conan Doyle lui-même dans ses mémoires.

dernière mise à jour : 2021-08-02 par OT BENODET