Orléans Legend BD Loiret, Orléans DEDICACE De Audrey MOLINATTI Legend BD Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

DEDICACE De Audrey MOLINATTI Legend BD, 18 septembre 2021, Orléans. DEDICACE De Audrey MOLINATTI

Legend BD, le samedi 18 septembre à 14:00

Suivez une petite fille aux pouvoirs particuliers dans un monde où les sorcières sont rejetées. Cette BD d’abord à desination des enfants de 7 ans peut tout aussi bien vous plaire chers adultes. Une double lecture comme dans beaucoup d’autre BD jeunesse qui saura vous attendrir ! Nous comptons sur vous pour soutenir cette jeune dessinatrice ? Elle fera de beaux dessins pour vos enfants.

Entrée libre

Venez découvrir cette jeune dessinatrice qui signe avec Magic la petite fille aux cheveux violets sa toute première bande dessinée. Legend BD Place du Châtelet, 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Legend BD Adresse Place du Châtelet, 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Legend BD Orléans