>>> Rendez-vous dès 15 heures à la librairie. >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/SFQxGpr](https://cutt.ly/SFQxGpr) “Adolescent handicapé, l’auteur relate son histoire depuis son enfance, livre des anecdotes de sa vie quotidienne et donne sa vision de son avenir.” ©Electre 2022 Venez rencontrer Arthur Baucheron lors d’une séance de dédicace de son livre “Les roues sur terre, la tête dans les étoiles” aux éditions First. Librairie Mollat 89 rue Porte Dijeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

2022-05-07T15:00:00 2022-05-07T17:00:00

