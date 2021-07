Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Finistère, Saint-Pol-de-Léon Dédicace de Armelle Le Nabasque Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pol-de-Léon

Dédicace de Armelle Le Nabasque Saint-Pol-de-Léon, 3 août 2021-3 août 2021, Saint-Pol-de-Léon. Dédicace de Armelle Le Nabasque 2021-08-03 10:30:00 – 2021-08-03 13:00:00 Livres in Room 29 rue du Général Leclerc

Saint-Pol-de-Léon Finistère Dédicace de Armelle Le Nabasque pour un album jeunesse, tout en photos, qui raconte l’aventure d’une mouette pas comme les autres ! +33 2 98 69 28 41 Dédicace de Armelle Le Nabasque pour un album jeunesse, tout en photos, qui raconte l’aventure d’une mouette pas comme les autres ! dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Pol-de-Léon Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Pol-de-Léon Adresse Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Ville Saint-Pol-de-Léon lieuville 48.68324#-3.98677