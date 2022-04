Dédicace de Anne Samuel Librairie Mollat Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Librairie Mollat, le samedi 30 avril à 15:00

>>> Rendez-vous au rayon Jeunesse de la librairie Mollat. >>> Retrouvez les livres : [https://cutt.ly/1DPDZwm](https://cutt.ly/1DPDZwm) “Mona, une jeune fille qui ignore ses origines, découvre, le jour de ses 13 ans, un tableau dans le musée de son père adoptif. Elle est aussitôt projetée en plein XIIe siècle. Débute alors un itinéraire initiatique qui lui permet de rencontrer un maître et son apprenti, d’apprendre les fondements de la création artistique et de découvrir la réalité de son passé historique, culturel et religieux.” ©Electre 2022 La séance de dédicace aura lieu dans le respect des règles sanitaires Venez rencontrer Anne Samuel lors d’une séance de dédicace de sa série de livres “Les lueurs de Traverse” aux éditions Les petites moustaches. Librairie Mollat 89 rue Porte Dijeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T15:00:00 2022-04-30T18:00:00

