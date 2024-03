Dédicace de Anaïs Flogny Librairie Mollat Bordeaux, samedi 13 avril 2024.

Dédicace de Anaïs Flogny Venez rencontrer Anaïs Flogny lors d’une séance de dédicace de son livre « Rivages Lointains » aux éditions Dargaud. Samedi 13 avril, 15h00 Librairie Mollat

Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat.

Retrouvez le livre :https://urls.fr/zOS9Ir

« Chicago, 1938. Jules, jeune immigré italien, est repéré par Adam Czar, un ponte de la mafia qui lui propose de travailler pour lui. Attiré par l’argent facile et les beaux costumes, Jules accepte et, grâce à son bagout, s’intègre vite dans le milieu. Les deux hommes entretiennent une relation amoureuse dans le plus grand secret. Avec un cahier graphique en fin d’ouvrage. » ©Electre 2024

Librairie Mollat 89 rue Porte Dijeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urls.fr/zOS9Ir »}]