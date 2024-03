Dédicace de Achdé Librairie Mollat Bordeaux, samedi 6 avril 2024.

Dédicace de Achdé Venez rencontrer Achdé lors d’une séance de dédicace de son livre « Aïe : la douleur se traite aussi avec humour » aux éditions Fluide Glacial. Samedi 6 avril, 15h00 Librairie Mollat

Début : 2024-04-06T15:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T15:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Retrouvez le livre : https://urlz.fr/pC26

« De maux de dents ou de dos à la fibromyalgie en passant par les membres fantômes ou les hémorroïdes, un rhumatologue et un dessinateur décrivent sept douleurs, leurs symptômes et leurs remèdes dans un album mêlant informations et humour. » ©Electre 2024

Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat

Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urlz.fr/pC26 »}]