le mardi 21 septembre à 10:00

L’auteure réunionnaise néo-bretonne Colline Hoarau, nous projette dans 20 ans pour son 5ème roman : un futur proche réaliste qui nous fait prendre conscience des enjeux environnementaux et sociétaux actuels. Nous sommes en 2040, Mahavel a vingt ans. Elle vit avec son temps et jouit naturellement des progrès technologiques qui régissent son quotidien dans tous les domaines, santé, éducation, alimentation. Contemplative, sa vie solitaire dans sa longère bretonne semble heureuse et sereine, jusqu’au jour où elle fait la rencontre inopinée et bouleversante d’un jeune homme, Ferdinand, qui vit hors du système et de cette modernisation à outrance. Retour à une consommation limitée, troc, agriculture raisonnée, partage des services.

