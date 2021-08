Bourbriac Mag Press Bourbriac Bourbriac, Côtes-d'Armor Dédicace de 2040 : coquelicots et bleuets Mag Press Bourbriac Bourbriac Catégories d’évènement: Bourbriac

Côtes-d'Armor

Dédicace de 2040 : coquelicots et bleuets Mag Press Bourbriac, 7 septembre 2021, Bourbriac. Dédicace de 2040 : coquelicots et bleuets

Mag Press Bourbriac, le mardi 7 septembre à 09:00

Rencontre et dédicace du roman 2040 : coquelicots et bleuets

Entrée libre

Rencontre avec l’auteure et dédicace Mag Press Bourbriac 25 place du Centre 22390 Bourbriac Bourbriac Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-07T09:00:00 2021-09-07T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bourbriac, Côtes-d'Armor Autres Lieu Mag Press Bourbriac Adresse 25 place du Centre 22390 Bourbriac Ville Bourbriac lieuville Mag Press Bourbriac Bourbriac