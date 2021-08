Dédicace de 2040 : coquelicots et bleuets Librairie Babelle, 8 septembre 2021, Plouha.

Librairie Babelle, le mercredi 8 septembre à 10:00

Publié en août 2021, le roman **2040 : coquelicot et bleuets** nous propose un voyage entre Bretagne et Île de la Réunion, mais aussi un bond dans le temps. Effectivement, l’héroïne nous entraîne dans son quotidien, au cœur de la société française de 2040. Entre progrès technologiques pour les uns et retour à l’essentiel pour les autres, les personnages principaux nous dressent un portrait de ce que pourrait être notre avenir proche. Des thèmes chers à l’auteure Après avoir publié un album jeunesse en 2018, Le Rêve de Chat Taigne, Colline Hoarau renoue avec le roman. Si c’est l’occasion pour elle de mettre en avant ses terres d’origine et d’adoption, l’auteure aborde dans ce récit des sujets davantage d’actualité et qui font réfléchir les lecteurs. De l’éducation au travail, en passant par le système de santé et la politique, Colline Hoarau a travaillé sur un large panel de thèmes. Le tout est rythmé par l’intrigue, menée par le duo composé de Mahavel et Ferdinand. Au-delà de nous exposer une société futuriste plus vraie que nature, l’auteure nous plonge dans une quête familiale aux nombreux rebondissements. Ces derniers sont notamment liés à des figures et événements historiques qui ont véritablement existés. Mêlant fiction et Histoire, Colline Hoarau nous présente Mahavel, une jeune femme de 20 ans. Son but est clair : partir à la découverte de ses racines, pour enfin se révéler aux yeux du monde, mais surtout se rencontrer elle-même.

Entrée libre

Rencontre avec l’auteure et dédicace

Librairie Babelle 1 Rue du 8 mai 1945 22580 Plouha Plouha Côtes-d’Armor



2021-09-08T10:00:00 2021-09-08T14:00:00