Pluduno Salle Polyvalente Côtes-d'Armor, Pluduno Dédicace de 2040 : coquelicots et bleuets au Salon du Livre de Pluduno (22) Salle Polyvalente Pluduno Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pluduno

Dédicace de 2040 : coquelicots et bleuets au Salon du Livre de Pluduno (22) Salle Polyvalente, 21 novembre 2021, Pluduno. Dédicace de 2040 : coquelicots et bleuets au Salon du Livre de Pluduno (22)

Salle Polyvalente, le dimanche 21 novembre à 10:00

Colline Hoarau, nous projette en 2040 pour son 5ème roman : un futur proche réaliste qui nous fait prendre conscience des enjeux environnementaux et sociétaux actuels. Mahavel a vingt ans. Elle jouit naturellement des progrès technologiques de son temps face au monde sans ondes de Ferdinand.

Entrée libre

Rencontre avec l’auteure et dédicace Salle Polyvalente Rue du Stade 22130 PLUDUNO Pluduno Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T10:00:00 2021-11-21T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pluduno Autres Lieu Salle Polyvalente Adresse Rue du Stade 22130 PLUDUNO Ville Pluduno lieuville Salle Polyvalente Pluduno