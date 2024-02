Dédicace d’Alain Diblan Maison de la presse Pont-l’Évêque, samedi 2 mars 2024.

Dédicace d’Alain Diblan Maison de la presse Pont-l’Évêque Calvados

Revoir ma Normandie La véritable histoire du bagnard Henri Audoux, paru le 19 janvier 2024 aux Editions Corlet.

« La France, après la défaite face à la Prusse et la chute de Napoléon III, a perdu une partie de son territoire. Elle compte sur son armée en pleine mutation pour retrouver son honneur. Et en ce matin d’hiver 1872, Henri Audoux, âgé de 21 ans, quitte sa famille, sa ville natale de Pont-l’Évêque et sa Normandie pour rejoindre sa caserne.

Mais Henri, de nature bagarreur, devient vite un habitué des tribunaux. Quand le jeune homme est accusé de vol, il est loin de se douter de la suite d’événements que cela va déclencher et l’infortune qui l’attend. Réprimandes, punitions, emprisonnement et finalement le bagne commencent désormais à rythmer sa vie.

Destin émouvant et mouvementé que celui du soldat Audoux, qui ne manque jamais d’idées… À la suite d’une désertion, à des évasions et même à l’emprunt d’identité, il arrive à retrouver sa Normandie, où il pense pouvoir vivre en paix.

Hélas, victime de son caractère, de la misère et aussi de l’alcool, il a du mal à triompher de toute cette adversité et à vivre enfin la vie tant désirée près de chez lui. Henri Audoux, pourra-t-il s’en sortir et finir ses jours en paix dans sa province ?

Cette histoire rocambolesque à la fois véridique et romancée – plonge le lecteur dans les misères de la vie à la campagne au XIXe siècle ainsi que dans l’enfer du bagne, d’abord en Afrique du Nord et, enfin, en Guyane. »

En 2019, Alain Diblan avait publié LES GRANDES MISERES UNE FAMILLE NOMBREUSE EN NORMANDIE VERS 1900, titre qui a eu énormément de succès .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 14:30:00

fin : 2024-03-02

Maison de la presse 3 rue Hamelin

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie

