DÉDICACE CHRISTOPHE REICHHARDT ET INÈS KAMOUN Thionville, samedi 10 février 2024.

Samedi

Nous accueillerons Christophe Reichhardt et Inès Kamoun pour leur co-réalisation « Carnet de doutes ». Dans ce recueil poétique, Christophe Reichhardt a laissé libre cours à son imagination, à ses émotions et à ses réflexions pour écrire des poèmes. Inès Kamoun les a ensuite illustrés. Le résultat est un ouvrage entre la poésie et la peinture qu’il vous faudra découvrir absolument.Adultes

0 EUR.

Début : 2024-02-10 15:00:00

fin : 2024-02-10 18:00:00

46 rue de Paris

Thionville 57100 Moselle Grand Est thionvillecentre@hisler.fr

