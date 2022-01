Dédicace chez Rédic : Ghislaine Lamotte & Thierry Lamotte Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin Aisne Saint-Quentin 0 0 Ghislaine Lamotte, auteure et Thierry Lamotte, auteur et illustateur de livres pour enfants seront en dédicace au chalet de la librairie Rédic sur le Village de Noël de Saint-Quentin, dimanche 19 décembre de 14h à 19h. Au programme : Dédicace de 10h à 12 h et de 14h à 18h

Animations pour les enfants

11h pour les 6/9 ans autour du livre :

Le monstre de la clairière

Le monstre de la clairière

16h pour les 2-5 ans autour du livre Le grand voyage d’un petit nuage

Le grand voyage d’un petit nuage

mieu

Inscription obligatoire en magasin ou au 03 23 67 07 15

Saint-Quentin

