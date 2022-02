Dédicace chez Plume Esquièze-Sère Esquièze-Sère Catégories d’évènement: Esquièze-Sère

Hautes-Pyrénées

Dédicace chez Plume Esquièze-Sère, 17 février 2022, Esquièze-Sère. Dédicace chez Plume Librairie Plume ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère

2022-02-17 17:00:00 – 2022-02-17 Librairie Plume ESQUIEZE-SERE

Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées Esquièze-Sère dédicaces de Jérome CHANTREAU pour BELHAZAR, « un roman sur la recherche de la vérité, un jeu de piste haletant » +33 5 62 92 79 45 Librairie Plume ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère

dernière mise à jour : 2022-02-12 par

Détails Catégories d’évènement: Esquièze-Sère, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Esquièze-Sère Adresse Librairie Plume ESQUIEZE-SERE Ville Esquièze-Sère lieuville Librairie Plume ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère Departement Hautes-Pyrénées

Dédicace chez Plume Esquièze-Sère 2022-02-17 was last modified: by Dédicace chez Plume Esquièze-Sère Esquièze-Sère 17 février 2022 Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées

Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées