Dédicace chez Librarou Moutiers-au-Perche, 25 septembre 2021, Moutiers-au-Perche. Dédicace chez Librarou 2021-09-25 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-25 18:00:00 18:00:00 LIBRAROU 6 Rue du Haut Bourg

Xavier Galmiche dédicacera son dernier ouvrage "Le Poulailler métaphysique" chez Librarou au 6 rue du Hautbourg.

+33 6 08 43 02 73
https://librarou.weebly.com/informations.html

Détails Catégories d’évènement: Moutiers-au-Perche, Orne Autres Lieu Moutiers-au-Perche Adresse LIBRAROU 6 Rue du Haut Bourg Ville Moutiers-au-Perche lieuville 48.47914#0.84599