Dédicace – Céline Frackowiak Trouville-sur-Mer, 22 février 2023, Trouville-sur-Mer .

Dédicace – Céline Frackowiak

32 Boulevard Fernand Moureaux Office de Tourisme Trouville-sur-Mer Calvados Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux

2023-02-22 11:00:00 11:00:00 – 2023-02-22 13:00:00 13:00:00

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux

Trouville-sur-Mer

Calvados

Rendez-vous le 22 février, de 11h à 13h, pour une dédicace de l’ouvrage “Oser et réussir sa métamorphose – Et tout simplement sa vie !” par Céline Frackowiak.

« Après toutes ces années, je pris conscience que je n’avais jamais apprécié ni profité de mon magnifique jardin. C’était un constat simple, pourtant ce fut une véritable révélation. »

Line pense que sa vie est parfaite, jusqu’au jour où un bouleversement la pousse à se remettre profondément en question. Elle ose plonger dans la dimension de l’évolution, de la transformation et se lance dans de nouveaux projets liés à ses passions. Mais Line arrivera-t-elle à destination de sa propre renaissance émotionnelle, professionnelle et spirituelle ? De sa propre expérience, Céline Frackowiak écrit comme une évidence ce deuxième livre avec une approche poétique et profonde du développement personnel, un thème qui la passionne. Elle partage les 28 étapes qu’elle a franchies vers la connaissance de soi et l’ouverture au monde. Elle nous fait découvrir les passages de la métamorphose et nous rappelle l’essentiel : réaliser nos rêves !

Rendez-vous le 22 février, de 11h à 13h, pour une dédicace de l’ouvrage “Oser et réussir sa métamorphose – Et tout simplement sa vie !” par Céline Frackowiak.

« Après toutes ces années, je pris conscience que je n’avais jamais apprécié ni profité de mon magnifique jardin. C’était un constat simple, pourtant ce fut une véritable révélation. »

Line pense que sa vie est parfaite, jusqu’au jour où un bouleversement la pousse à se remettre profondément en question. Elle ose plonger dans la dimension de l’évolution, de la transformation et se lance dans de nouveaux projets liés à ses passions. Mais Line arrivera-t-elle à destination de sa propre renaissance émotionnelle, professionnelle et spirituelle ? De sa propre expérience, Céline Frackowiak écrit comme une évidence ce deuxième livre avec une approche poétique et profonde du développement personnel, un thème qui la passionne. Elle partage les 28 étapes qu’elle a franchies vers la connaissance de soi et l’ouverture au monde. Elle nous fait découvrir les passages de la métamorphose et nous rappelle l’essentiel : réaliser nos rêves !

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2023-01-25 par