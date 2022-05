Dédicace Celine Farah librairie lamartine Paris Catégorie d’évènement: Paris

Dédicace Celine Farah librairie lamartine, 14 mai 2022, Paris. Dédicace Celine Farah

librairie lamartine, le samedi 14 mai à 11:00

Après une enfance au Liban, Céline Khoury Farah poursuit ses études à l’ESSEC avant d’entamer une carrière de plus de quinze ans en management hôtelier en France. Amoureuse des mots, elle s’est lancée dans l’écriture avec Dérangée. Dans ce premier roman, elle nous expose la face sombre d’une adolescente qui trouve dans le dark web un exutoire à sa souffrance et déraille dans un univers parallèle qui l’aspire.

Entrée Libre

Celine Farah sera en dédicace à la Librairie Lamartine, 118 rue de la pompe 75116, samedi 14 mai 2022 à 11h00, pour présenter son premier roman : Dérangée. librairie lamartine 118 rue de la pompe 75116 Paris Quartier de la Porte-Dauphine Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T11:00:00 2022-05-14T13:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu librairie lamartine Adresse 118 rue de la pompe 75116 Ville Paris lieuville librairie lamartine Paris Departement Paris

librairie lamartine Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Dédicace Celine Farah librairie lamartine 2022-05-14 was last modified: by Dédicace Celine Farah librairie lamartine librairie lamartine 14 mai 2022 librairie lamartine Paris Paris

Paris Paris