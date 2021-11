Fécamp Fécamp Fécamp, Seine-Maritime Dédicace Catel Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

Dédicace Catel Fécamp, 6 novembre 2021, Fécamp. Dédicace Catel Librairie Banse 42 rue Alexandre Legros Fécamp

2021-11-06 16:00:00 16:00:00 – 2021-11-06 19:00:00 19:00:00 Librairie Banse 42 rue Alexandre Legros

La Librairie Banse reçoit Catel Muller, Dominique Thiéry et Xavier Beauvois pour une séance de dédicace. Ils seront présents pour le livre "Un monde hors champ", sur le film de Xavier Beauvois, "Albatros" qui sort le Mercredi 3 Novembre au cinéma. Il y aura également sa dernière bande dessinée, "Alice Guy", la première réalisatrice. La Librairie Banse vous attend avec plaisir !

librairie.banse@orange.fr +33 2 35 27 68 72 http://www.librairiebanse.fr/

Détails Catégories d’évènement: Fécamp, Seine-Maritime Autres Lieu Fécamp Adresse Librairie Banse 42 rue Alexandre Legros Ville Fécamp lieuville Librairie Banse 42 rue Alexandre Legros Fécamp