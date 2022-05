Dédicace Bernadette Pecassou à la litote Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: 65500

Vic-en-Bigorre 65500 Dédicace de Bernadette PECASSOU à la litote. avec son nouveau roman « Le bucher des certitudes ».

Bayonne et ses alentours, an 1609. Une terrifiante chasse aux sorcières est menée par un homme, Pierre de Lancre, envoyé par le roi. Amalia, la guerisseuse, Graciane la marguilière, Murgui jeune amoureuse,…Bernadette nous conte l’histoire des femmes poursuivies par la folie des hommes ! +33 5 62 37 54 58 https://www.facebook.com/events/849667725635078/?ref=newsfeed VIC-EN-BIGORRE 14 avenue joseph fite Vic-en-Bigorre

