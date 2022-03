Dédicace BD : “Walter débarque en Normandie” Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Le Havre Seine-Maritime Le Havre Soutenez la Croix-Rouge en Ukraine en achetant la BD “Walter débarque en Normandie”, qui raconte tous les liens entre Walt Disney et la Normandie.

Rémi Pielot vient spécialement vous dédicacer l’album dans la boutique de la Croix-Rouge de l’avenue René Coty au Havre, le 30 mars entre 10h et 12h, puis de 14h à 18h. La BD “Walter débarque en Normandie présente avec humour l’histoire vraie de Walt Disney, engagé dans la Croix-Rouge à l’âge de 16 ans pour débarquer au Havre et participer à l’effort de guerre.

L’album a reçu le prix “Bulle d’argent” en décembre 2021, il fait partie du Top des lecteurs BD, selon le site laccrodesbulles.fr. Soutenez la Croix-Rouge en Ukraine en achetant la BD “Walter débarque en Normandie”, qui raconte tous les liens entre Walt Disney et la Normandie.

