Dédicace BD Walt Disney en Normandie Isigny-sur-Mer, 20 juillet 2022, Isigny-sur-Mer. Dédicace BD Walt Disney en Normandie

2 Rue des Religieuses Maison de la presse Isigny-sur-Mer Calvados Maison de la presse 2 Rue des Religieuses

2022-07-20 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-20 12:30:00 12:30:00

Maison de la presse 2 Rue des Religieuses

Isigny-sur-Mer

Calvados Rencontrez le dessinateur Rémi Pielot à la maison de la presse d’Isigny-sur-Mer pour une séance de dédicaces de sa BD « Walter débarque en Normandie » qui raconte avec humour les origines normandes et la jeunesse de Walt Disney.

Un album lauréat du prix Bulle d’Argent qui vous fera voyager de Chicago au Mont-Saint-Michel, en passant par Omaha Beach et Isigny-sur-Mer ! Autres informations : Isypresse

2 rue des Religieuses

