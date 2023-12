Dédicace BD : Laurent-Frédéric Bollée et Jean Dytar à la Librairie Gallimard Librairie Gallimard Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Dédicace BD : Laurent-Frédéric Bollée et Jean Dytar à la Librairie Gallimard Librairie Gallimard Paris, 16 février 2024, Paris. Le vendredi 16 février 2024

de 17h00 à 19h30

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l'auteur et illustrateur Laurent-Frédéric Bollée et Jean Dytar à l'occasion de la parution de leur roman graphique « Les Illuminés » aux Éditions Mercure de France. Au programme : signature et verre amical ! Venez découvrir « Les Illuminés » publié aux Éditions Delcourt. Photographies © Francesca Mantovani © Droits réservés Librairie Gallimard 15 boulevard Raspail 75007 Paris

Francesca Mantovani Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75007 Lieu Librairie Gallimard Adresse 15 boulevard Raspail Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Librairie Gallimard Paris latitude longitude 48.8544339960694,2.32621500376902

