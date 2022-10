[Dédicace BD] « La France vue par Madame Hibou » de Emmanuel Lemaire Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Dédicace BD] « La France vue par Madame Hibou » de Emmanuel Lemaire Dieppe, 19 novembre 2022, Dieppe. [Dédicace BD] « La France vue par Madame Hibou » de Emmanuel Lemaire

La Grande Ourse Dieppe Seine-Maritime

2022-11-19 10:00:00 – 2022-11-19 Dieppe

« A Rouen vit madame Hibou, une drôle de petite dame venue d'Indonésie, qui aime passionnément la France. Entre ses excursions dans l'Hexagone et son quotidien normand, elle nous offre un regard plein d'humour et de finesse sur son pays de naissance et celui d'adoption pour raconter le monde autrement, loin des préjugés et des clichés. » A la libraire La Grande Ourse, Emmanuel Lemaire sera en dédicace de 10h à 13h pour son album 'La France vue par Madame Hibou' aux éditions Delcourt.

