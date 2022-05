[Dédicace BD] J. Personne, 11 juin 2022, .

[Dédicace BD] J. Personne

2022-06-11 – 2022-06-11

Le soufflement de narines n’est autre que ce réflexe physique pour contenir un rire. Il peut parfois aussi être une façon de manifester du dépit. Rien de tel donc pour réagir aux grandes questions de la vie !! Un recueil d’aphorismes philosophico-acides sur l’absurdité de la vie et de nos conventions sociales, mis en scène en ombres chinoises. Posez-vous, soufflez, prenez du recul. J. Personne, scénariste, Illustrateur, coloriste, est né en 1990. Il sera en dédicace de 10h à 12h30. Auteur depuis toujours, du moins dans sa tête, l’art de la bande dessinée l’a attrapé en ouvrant son premier Marsupilami Mars le noir de Franquin. La passion n’est jamais redescendue. Il a appris la bande dessinée en autodidacte. Pour Junior son premier album paru aux Les enfants Rouges, il s’est inspiré de Daniel Clowes, Jason, Naoki Urasawa et Hergé, mais également de quelques séries américaines comme House of Cards de David Fincher et Oz de Tom Fontana. Soufflement de narines est son 3ème album.

Le soufflement de narines n’est autre que ce réflexe physique pour contenir un rire. Il peut parfois aussi être une façon de manifester du dépit. Rien de tel donc pour réagir aux grandes questions de la vie !! Un recueil d’aphorismes…

Le soufflement de narines n’est autre que ce réflexe physique pour contenir un rire. Il peut parfois aussi être une façon de manifester du dépit. Rien de tel donc pour réagir aux grandes questions de la vie !! Un recueil d’aphorismes philosophico-acides sur l’absurdité de la vie et de nos conventions sociales, mis en scène en ombres chinoises. Posez-vous, soufflez, prenez du recul. J. Personne, scénariste, Illustrateur, coloriste, est né en 1990. Il sera en dédicace de 10h à 12h30. Auteur depuis toujours, du moins dans sa tête, l’art de la bande dessinée l’a attrapé en ouvrant son premier Marsupilami Mars le noir de Franquin. La passion n’est jamais redescendue. Il a appris la bande dessinée en autodidacte. Pour Junior son premier album paru aux Les enfants Rouges, il s’est inspiré de Daniel Clowes, Jason, Naoki Urasawa et Hergé, mais également de quelques séries américaines comme House of Cards de David Fincher et Oz de Tom Fontana. Soufflement de narines est son 3ème album.

dernière mise à jour : 2022-05-20 par