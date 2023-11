Dédicace BD : Gabrielle Piquet à la Librairie Gallimard Librairie Gallimard Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Le samedi 09 décembre 2023

de 17h30 à 19h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l’autrice illustratrice Gabrielle Piquet à l’occasion de la parution de son roman graphique « De l’air » aux Éditions du Seuil.

Au programme : signature et verre amical !

Venez découvrir « De l’air » publié aux Éditions du Seuil.

Comment aimer tout en restant soi-même et libre ? Gabrielle Piquet revient avec une fable dessinée subtile et irrésistible, son premier livre en couleur, et s’interroge sur l’amour conditionnel, les bienfaits de la solitude et les difficultés à vivre en société quand on est doué de talent.

Gabrielle Piquet est scénariste et illustratrice de BD. Elle a une envie, raconter des histoires ancrées dans le réel et le quotidien.

Photographie © Bénédicte Roscot

Librairie Gallimard 15 boulevard Raspail 75007 Paris

Contact : https://www.librairie-gallimard.com/agenda https://www.facebook.com/librairie.gallimard https://www.facebook.com/librairie.gallimard

Bénédicte Roscot