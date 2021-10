Dédicace BD : Élodie Font & Carole Maurel pour “Coming In” Librairie de Paris, 7 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 7 octobre 2021

de 19h à 20h

gratuit

Rencontre avec les autrices de la bande dessinée “Coming In” Élodie Font et Carole Maurel, publiée aux éditions Payot Graphic et Arte éditions. ✍️Au programme : présentation, échanges et signature. Entrée libre Entrée libre

–> Pour vous procurer le livre, c’est ici ! <–

À PROPOS

Un roman graphique subtil pour arpenter le long chemin qui mène à soi… Visiblement, la Terre entière le savait avant elle : Élo est homo. Dans COMING IN, Élodie Font raconte les longues années – de l’adolescence à la trentaine – qui lui ont été nécessaires avant de réussir à oser, enfin, être elle-même. Un récit drôle et sensible, mêlant pensées d’hier et réflexions d’aujourd’hui, mis en lumière par le trait puissant et poétique de Carole Maurel.

Élodie Font est journaliste pour la radio et la télévision ainsi que scénariste de BD. Son documentaire “Coming In” sur la découverte et l’acceptation de son lesbianisme a été diffusé sur Arte Radio.

Carole Maurel est scénariste, dessinatrice, membre du Collectif des créatrices de BD contre le sexisme.

Photo© Astrid di Crollalanza

Animations -> Lecture / Rencontre

Librairie de Paris 7 place de Clichy Paris 75017

2, 13 : Place de Clichy (83m) 13 : Liège (anciennement station Berlin) (416m)



Contact :Librairie de Paris 01 45 22 47 81 b.madrid@ledivan.com https://www.librairie-de-paris.fr/ https://www.facebook.com/librairie.deparis/

© Astrid di Crollalanza