Dédicace BD : Charles Berberian à la Librairie Gallimard Librairie Gallimard Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Le samedi 25 novembre 2023

de 17h30 à 19h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l’auteur-illustrateur Charles Berberian à l’occasion de la parution de sa bande-dessinée « Une éducation orientale » aux Éditions Casterman.

Venez découvrir “Une éducation orientale” publié aux Éditions Casterman.

Un plaidoyer humaniste en faveur du dialogue entre les cultures, mis en images avec chaleur et générosité.Une déambulation graphique de Paris à Beyrouth.

À travers ses propres souvenirs et la reconstitution de son histoire familiale, Charles Berberian nous invite à partager son retour aux origines. Le livre le plus intime et universel de toute son œuvre.

Charles Berberian est né à Bagdad d’une mère grecque et d’un père arménien. Il publie ses premières bandes dessinées à la fin des années 70 dans des fanzines.

Librairie Gallimard 15 boulevard Raspail 75007 Paris

