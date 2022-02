Dedicace avec le groupe Hache Paille Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix Finistère Le samedi 5 février à 14h, retrouvez pour une séance de dédicace le trio Hache Paille, à l’occasion de la sortie de leur nouvel album « Cynodrome ». Nous, on est déjà fan ! contact@dialoguesmorlaix.com +33 2 98 15 10 60 http://www.dialoguesmorlaix.com/ Le samedi 5 février à 14h, retrouvez pour une séance de dédicace le trio Hache Paille, à l’occasion de la sortie de leur nouvel album « Cynodrome ». Nous, on est déjà fan ! Place du Dossen Dialogues Morlaix

