Dédicace avec Jeanne Faivre d’Arcier auteure jeunesse Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Catégories d’évènement: Gironde

Soulac-sur-Mer

Dédicace avec Jeanne Faivre d’Arcier auteure jeunesse Soulac-sur-Mer, 16 avril 2022, Soulac-sur-Mer. Dédicace avec Jeanne Faivre d’Arcier auteure jeunesse Librairie de Corinne 7 rue André Leroux Soulac-sur-Mer

2022-04-16 10:30:00 – 2022-04-16 Librairie de Corinne 7 rue André Leroux

Soulac-sur-Mer Gironde Soulac-sur-Mer +33 9 75 95 86 54 Librairie de Corinne 7 rue André Leroux Soulac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Soulac-sur-Mer Autres Lieu Soulac-sur-Mer Adresse Librairie de Corinne 7 rue André Leroux Ville Soulac-sur-Mer lieuville Librairie de Corinne 7 rue André Leroux Soulac-sur-Mer Departement Gironde

Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soulac-sur-mer/

Dédicace avec Jeanne Faivre d’Arcier auteure jeunesse Soulac-sur-Mer 2022-04-16 was last modified: by Dédicace avec Jeanne Faivre d’Arcier auteure jeunesse Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer 16 avril 2022 Gironde Soulac-sur-Mer

Soulac-sur-Mer Gironde